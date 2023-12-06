6 декабря, 18:37

Генсек ООН поддержал исключительно мирное решение по Эссекибо

Антониу Гутерриш верит, что Гайана и Венесуэла "будут соблюдать решение Международного суда ООН" по спорной территории

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Урегулирование ситуации между Гайаной и Венесуэлой по территории к западу от реки Эссекибо должно быть достигнуто исключительно мирными средствами.

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Такую позицию генсека ООН Антониу Гутерриша высказал на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь поддерживает использование исключительно мирных средств для разрешения международных споров", - сказал Дюжаррик.

Помимо этого, глава всемирной организации верит, что Гайана и Венесуэла "будут соблюдать решение Международного суда ООН" по спорной территории.

Гайана-Эссекибо

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Данная территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

ExxonMobil сообщила в ноябре о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года. 

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