Генсек ООН поддержал исключительно мирное решение по Эссекибо

Антониу Гутерриш верит, что Гайана и Венесуэла "будут соблюдать решение Международного суда ООН" по спорной территории

ООН, 6 декабря. /ТАСС/. Урегулирование ситуации между Гайаной и Венесуэлой по территории к западу от реки Эссекибо должно быть достигнуто исключительно мирными средствами.

Такую позицию генсека ООН Антониу Гутерриша высказал на брифинге его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь поддерживает использование исключительно мирных средств для разрешения международных споров", - сказал Дюжаррик.

Помимо этого, глава всемирной организации верит, что Гайана и Венесуэла "будут соблюдать решение Международного суда ООН" по спорной территории.

Гайана-Эссекибо

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Данная территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

ExxonMobil сообщила в ноябре о начале нефтедобычи на третьем месторождении (Payara) блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.