Лидеры G7 подтвердили свою неизменную поддержку Украины

В совместном заявлении они отметили дополнительные шаги, чтобы "поддержать украинцев в их стремлении к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, который будет отвечать всем целям и принципам Устава ООН, включая уважение территориальной целостности и суверенитета"

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) подтвердили свое стремление неизменно поддерживать Украину. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров "семерки".

"Наша твердая приверженность поддержке борьбы Украины за свою независимость, суверенитет и территориальную целостность никогда не изменится. Сегодня мы предпринимаем дополнительные шаги, чтобы поддержать украинцев в их стремлении к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, который будет отвечать всем целям и принципам Устава ООН, включая уважение территориальной целостности и суверенитета. Мы полны решимости поддерживать независимую, демократическую Украину в пределах ее международно признанных границ. Мы продолжаем поддерживать Украину в дальнейшей разработке формулы мира президента [Украины Владимира] Зеленского", - сказано в документе.

Зеленский был приглашен на эту встречу лидеров "семерки".