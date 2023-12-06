Страны G7 с 7 октября решили выделить более $600 млн для помощи палестинцам

Они выделят эти средства, в частности, через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, отметили страны Группы семи

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) с начала очередного витка эскалации конфликта в секторе Газа 7 октября объявили о выделении более $600 млн для помощи населению Палестины. Об этом говорится в совместном заявлении стран "семерки", распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров G7.

"С 7 октября 2023 года мы объявили о выделении более $600 млн для помощи палестинскому народу, в том числе через Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и другие учреждения ООН, а также другие гуманитарные организации", - указывается в нем. Страны G7 также призвали международное сообщество внести вклад в помощь палестинцам.

Как следует из заявления, лидеры "семерки" выразили обеспокоенность последствиями эскалации конфликта для гражданского населения в секторе Газа. Они призвали открыть дополнительные контрольно-пропускные пункты на границе сектора Газа для доставки гуманитарной помощи в связи с приближением зимы.