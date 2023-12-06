Байден считает, что поражение Трампу на выборах способны нанести около 50 демократов

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Глава администрации США демократ Джо Байден считает, что порядка 50 его однопартийцев способны нанести поражение республиканцу Дональду Трампу на предстоящих в 2024 году в стране президентских выборах.

Вопрос о том, может ли кто-то из демократов, кроме Байдена, победить в следующем году на выборах Трампа, был задан нынешнему американскому лидеру журналистами в Белом доме. "Вероятно, 50 из них. <...> Я - не единственный, кто может его одолеть. Но я нанесу ему поражение", - ответил Байден.

Во вторник он утверждал, что, возможно, не стал бы претендовать на переизбрание, если бы Трамп не пытался вновь занять высший государственный пост. Однако уже спустя несколько часов Байден признал, что не отказался бы от попыток переизбраться на второй срок даже в случае схода Трампа с дистанции.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден, которому в ноябре исполнился 81 год, заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. 77-летний Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.

Байден является самым пожилым в истории президентом в истории США. Дебаты о том, следует ли ему претендовать на переизбрание ввиду преклонных лет, активизируются в стане как республиканцев, так и демократов. Часть однопартийцев Байдена публично призывает его отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании.