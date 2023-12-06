США обсуждают с партнерами идею размещения в Газе международных сил безопасности

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что США выступают против "повторной оккупации Газы"

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов обсуждает с партнерами идею размещения в секторе Газа международных сил безопасности. Об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Что касается [размещения в Газе] международных сил безопасности, такие обсуждения мы ведем с нашими союзниками и партнерами в регионе. Я думаю, что еще слишком рано однозначно говорить о каком-либо решении, но мы сконцентрированы на том, какой должна быть обстановка в Газе после конфликта, и это, безусловно, включает в себя обеспечение безопасности для палестинцев, проживающих в Газе", - отметил дипломат. Он заявил о том, что США выступают против "повторной оккупации Газы".