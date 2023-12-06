6 декабря, 18:57
Палестино-израильский конфликт

Страны G7 выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа

Страны Группы семи призвали принять более эффективные меры для предотвращения дополнительного перемещения людей и защиты гражданской инфраструктуры

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) выразили обеспокоенность последствиями эскалации конфликта для гражданского населения в секторе Газа. Об этом говорится в совместном заявлении стран "семерки", распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров G7.

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"Мы также глубоко обеспокоены разрушительными последствиями (операции Израиля - прим. ТАСС) для палестинского гражданского населения в секторе Газа. Необходимо также принять более эффективные меры для предотвращения дополнительного перемещения людей и защиты гражданской инфраструктуры", - указывается в нем. 

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