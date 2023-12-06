Страны G7 заявили о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия

Они также выразили обеспокоенность "неуклонной эскалацией ядерной программы" Тегерана

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) вновь заявили о недопустимости появления ядерного оружия у Ирана.

"Мы по-прежнему убеждены, что Иран никогда не должен создать ядерное оружие", - говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров G7. Они выразили обеспокоенность "неуклонной эскалацией ядерной программы" Тегерана, которая, по их мнению, "не имеет убедительного гражданского обоснования" и "опасно приближает его к реальной деятельности, связанной с производством оружия".

"Мы призываем Иран выполнить свои юридические обязательства и политические обязательства в отношении ядерного нераспространения, приняв срочные меры, включая полное и безоговорочное сотрудничество с МАГАТЭ", - отмечается в документе.

17 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что Иран проинформировал организацию о решении отозвать аккредитацию у нескольких инспекторов, осуществляющих проверку на объектах по обогащению урана. По сведениям агентства Fars, аккредитации лишились восемь инспекторов МАГАТЭ. Комментируя это решение Тегерана, официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи отметил, что США и три европейские страны "злоупотребляли полномочиями Совета управляющих" МАГАТЭ в своих политических целях. Дипломат добавил, что Иран продолжит сотрудничать с агентством в рамках имеющихся договоренностей.