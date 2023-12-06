Страны G7 призвали открыть дополнительные КПП на границе сектора Газа

Как отметили страны Группы семи, с приближением зимы нужно продолжать увеличивать поставки гуманитарной помощи в анклав

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) призвали открыть дополнительные контрольно-пропускные пункты на границе сектора Газа для доставки гуманитарной помощи в связи с приближением зимы. Об этом говорится в совместном заявлении стран "семерки", распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров G7.

"Население становится все более уязвимым, с приближением зимы мы должны продолжать увеличивать поставки гуманитарной помощи в [сектор] Газа, чтобы полностью удовлетворить потребности на местах, в том числе путем открытия дополнительных пропускных пунктов", - говорится в нем.