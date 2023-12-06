G7 продолжит усилия по изоляции ХАМАС до исчезновения угрозы Израилю

В G7 осудили "ужасные террористические атаки, совершенные ХАМАС и другими группировками по всему Израилю, которые начались 7 октября"

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Лидеры Группы семи (G7) намерены продолжать прилагать усилия для изоляции палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров "семерки".

"ХАМАС не приносит палестинскому народу ничего, кроме страданий, и является препятствием на пути к лучшему будущему для них [палестинцев] и для всего региона. Мы продолжим координировать наши усилия, чтобы изолировать ХАМАС и сделать так, чтобы оно не могло угрожать Израилю", - сказано в документе.

G7 "безоговорочно осудила ужасные террористические атаки, совершенные ХАМАС и другими группировками по всему Израилю, которые начались 7 октября". "Мы подчеркиваем, что у Израиля есть право защищать себя и свой народ от ХАМАС в соответствии с международным законодательством, поскольку он стремится предотвратить повторение этих травмирующих событий, включая убийства, захват заложников, сексуальное насилие и атаки на детей", - отмечается в заявлении.