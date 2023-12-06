G7 призвала к мирному урегулированию проблем между Пекином и Тайванем

Изменений в базовых позициях стран G7 по Тайваню нет, в том числе по политике одного Китая, отметили лидеры "семерки"

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Государства Группы семи (G7) призывают к мирному урегулированию разногласий между материковым Китаем и Тайванем. Об этом говорится в совместном заявлении стран "семерки", распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров G7.

"Мы подтверждаем важность мира и стабильности в Тайваньском проливе как неотъемлемого элемента безопасности и процветания международного сообщества. Изменений в базовых позициях стран G7 по Тайваню нет, в том числе по политике одного Китая. Мы призываем к мирному урегулированию проблем между берегами [Тайваньского] пролива", - сказано в документе.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.