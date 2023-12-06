G7 выступила с утверждением о недопустимости и безответственности ядерной риторики РФ

Страны Группы семи заявили, что сожалеют о решении России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) считают "недопустимой и безответственной" ядерную риторику России. Такое утверждение содержится в документе, распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров "семерки".

"Безответственная ядерная риторика России, ее стратегия запугивания и подрыв режимов контроля над вооружениями недопустимы. Непозволительны угрозы применения ядерного оружия со стороны России, не говоря уже о любом его применении Россией в контексте ее агрессии против Украины, - сказано в документе. - Мы глубоко сожалеем о решении России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Мы полностью поддерживаем сохранение присутствия Международного агентства по атомной энергии на всех ядерных объектах Украины и призываем обеспечить к ним беспрепятственный доступ".