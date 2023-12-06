Госдепартамент изучает отчет о гибели сотен гражданских в Газе от американского оружия

Вашингтон дал понять израильской стороне, что глубоко обеспокоен безопасностью гражданских лиц в регионе, заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент изучает расследование правозащитной организации Amnesty International о гибели сотен мирных палестинцев в секторе Газа от ударов Израиля с использованием вооружений американского производства. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

"Мы изучаем этот отчет, - сказал Миллер, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы четко дали понять в ходе наших обсуждений с израильскими лидерами, что мы глубоко обеспокоены безопасностью гражданских в этом конфликте".

Чиновник подчеркнул, что США ожидают от Израиля ударов только по законным целям, а также соблюдения правил ведения военных действий.

"Это подразумевает и принятие мер по снижению риска причинения вреда гражданскому населению", - сказал он. Миллер добавил, что США продолжают вести с израильской стороной диалог по этому вопросу и пристально следить за происходящим в ближневосточном конфликте.