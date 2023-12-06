Страны G7 призвали йеменских мятежников-хуситов не угрожать судоходству в Красном море

Страны "семерки" также заявили, что "глубоко обеспокоены ростом ненавистнических высказываний и действий по всему миру с начала конфликта в секторе Газа"

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Страны Группы семи (G7) призвали сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) не создавать угроз международному судоходству и осудили нападения на коммерческие суда в международных водах Красного моря. Об этом говорится в совместном заявлении, распространенном по итогам виртуальной встречи лидеров G7.

"Подчеркивая глобальную важность морской безопасности, мы призываем все стороны не угрожать и не вмешиваться в законное осуществление прав международного судоходства и осуждаем четыре нападения, осуществленные 3 декабря на три коммерческих судна, связанных с 14 государствами, в международных водах южной части Красного моря", - отмечается в документе. В этой связи страны "семерки" призвали хуситов "немедленно прекратить нападение на мирных граждан и угрозы международным морским путям и морским судам". Лидеры G7 высказали предположение, что "атаки хуситов организованы Ираном".

В документе также указывается, что страны "семерки" "глубоко обеспокоены ростом ненавистнических высказываний и действий по всему миру с начала конфликта [в секторе Газа] и категорически отвергают антисемитизм и исламофобию в любой форме".