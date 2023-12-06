Алиев заявил, что США могут внести вклад в переговоры Баку с Ереваном

Вашингтон готов к проведению очередных армяно-азербайджанских переговоров, отметил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен

БАКУ, 6 декабря. /ТАСС/. Вашингтон может внести свой вклад в процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом новых реалий. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном.

"Президент Алиев подчеркнул, что после окончания конфликта и полного восстановления Азербайджаном своего суверенитета возникли исторические возможности для установления мира, и США с учетом новых реалий также могут внести свой вклад в этот процесс", - говорится в сообщении пресс-службы Алиева, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

Алиев также отметил роль своей страны в обеспечении энергетической безопасности Европы и указал на расширение партнерства между Азербайджаном и странами Центральной Азии. По его словам, сегодня в регионе появились "новые транспортно-логистические возможности по Среднему коридору".

В свою очередь О'Брайен подчеркнул, что США "поддерживает мирную повестку в регионе" и нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном. По его словам, Соединенные Штаты готовы к проведению очередных армяно-азербайджанских переговоров в Вашингтоне.

"В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.