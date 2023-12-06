В референдуме по спору с Гайаной приняли участие более 10 млн венесуэльцев

Председатель НИС Венесуэлы Элвис Аморосо заявил, что 96% граждан положительно ответили на все пять вопросов и высказались за отказ от Парижского арбитражного решения третейского суда 1899 года

КАРАКАС, 6 декабря. /ТАСС/. В консультационном референдуме по территориальному спору с Гайаной, который состоялся 3 декабря, приняли участие 10 555 092 гражданина Венесуэлы, что равно 51,01% венесуэльцев с правом голоса. Об этом сообщил председатель Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы Элвис Аморосо.

Аморосо сообщил, что на консультативном референдуме более 96% граждан положительно ответили на все пять вопросов и высказались за отказ от неприемлемого для Венесуэлы Парижского арбитражного решения третейского суда 1899 года, в поддержку Женевского соглашения, которое позволяет разрешить конфликт путем прямых переговоров сторон конфликта, за непризнание юрисдикции Международного суда ООН для разрешения территориального спора с Гайаной и противодействие незаконному распоряжению Гайаной не делимитированным с Венесуэлой морским шельфом. 96,37 % участников референдума проголосовали за создание штата Гайаны-Эссекибо и его включение в состав Венесуэлы с предоставлением венесуэльских удостоверений личности проживающим на этой территории гражданам.

Национальная ассамблея (парламент) планирует принять в ближайшие дни Органический закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе Венесуэлы на основании результатов консультативного референдума. Проект закона, который предусматривает создание 24-штата Гайана-Эссекибо был во вторник передан президентом Венесуэлы Николасом Мадуро председателю Национальной ассамблеи Хорхе Родригесу.