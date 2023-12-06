Президент Чехии в декабре посетит Францию

Петр Павел отметил, что подготовлен план и других зарубежных визитов, по которому проводится согласование с принимающими сторонами

ПРАГА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел сообщил, что до конца 2023 года посетит Францию.

"Мы подготовили план [зарубежных] визитов, по которому проводится согласование, - сказал Павел в ходе пресс-конференции. - Мы сообщим о [предстоящих] визитах, когда будут [принимающими сторонами] подтверждены сроки их осуществления. Первый из них, срок проведения которого согласован, состоится еще до конца текущего года во Францию".

Францию в сентябре 2014 года посетил с визитом предшественник Павела Милош Земан. Президент Франции Эмманюэль Макрон в последний раз находился в Чехии в октябре 2022 года.