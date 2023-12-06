Во Франции заявили, что Путина торжественно встретили в Эр-Рияде

При этом французскому президенту Эмманюэлю Макрону было отказано в визите без объяснения причин, отметил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин был принят в Саудовской Аравии с большой торжественностью, тогда как французскому лидеру Эмманюэлю Макрону было отказано в визите без объяснения причин.

"Владимир Путин принят в Саудовской Аравии с особыми почестями, в то время как Макрону на прошлой неделе отказали в визите без объяснения причин", - написал Филиппо на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Торжественная встреча Путина состоялась вопреки утверждениям "о том, что России изолирована на международной арене и подвергнута санкциям", отметил французский политик, назвав политику Запада "глупостью". "Мы должны полностью и быстро сменить курс", - считает глава партии "Патриоты".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита Путина в Саудовскую Аравия и Объединенные Арабские Эмираты будут рассмотрены вопросы двусторонней кооперации в торгово-экономической и инвестиционной областях, различные аспекты взаимодействия в многосторонних форматах". Также планируется обмен мнениями "по вопросам региональной и международной повестки дня".

Путин посещает ОАЭ и Саудовскую Аравию впервые с 2019 года. Тогда президент РФ посетил Абу-Даби и Эр-Рияд, где провел переговоры с главами этих государств.