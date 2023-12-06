В США заявили, что будут участвовать в боях против РФ в случае ее нападения на страну НАТО

Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Американские войска будут участвовать в боях против российских сил в случае их нападения на какую-либо страну НАТО после победы на Украине. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Американским сухопутным силам в полной мере придется участвовать, если господин [президент РФ Владимир] Путин одержит стратегическую победу на Украине, а затем, возможно, будет действовать против одного из наших союзников по НАТО", - сказал он.