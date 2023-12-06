В ООН сообщили, что в секторе Газа все испытывают голод

После возобновления боевых действий распределять помощь стало практически невозможным, поскольку жизни гуманитарных работников также находятся под угрозой, отметила исполнительный директор ВПП международной организации Синди Маккейн

РИМ, 6 декабря. /ТАСС/. Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Синди Маккейн заявила, что в секторе Газа все испытывают голод.

"Два месяца войны привели к невообразимым потерям, разрушениям и страданиям. Тысячи людей убиты, миллионы покинули свои дома. Гуманитарная система разрушается, в Газе все голодают", - написала она в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным организации, за семь день паузы в боевых действиях ВПП предоставила помощь около 250 тыс. человек. ВПП отмечает, что из-за возобновления боевых действий распределение помощи теперь практически невозможно, под угрозой находятся также жизни гуманитарных работников.

Согласно последнему докладу ВПП о ситуации с продовольственной безопасностью в Газе, порядка 97% домохозяйств в северных и 83% в южных районах анклава не имеют достаточного количества продовольствия. При этом на севере сектора Газа 90% жителей проводили как минимум "один полный день и ночь без еды, из них 18% пребывали в таком положении более 10 дней в последний месяц".