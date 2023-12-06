ХАМАС заявило об оправдании США преступлений Израиля

Член политбюро палестинского радикального движения Иззат ар-Ришк считает, что Соединенные Штаты "очищают запятнанный кровью имидж" еврейского государства

РАБАТ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти США занимаются оправданием преступлений Израиля и стремятся очистить его имидж, запятнанный кровью детей и женщин. С таким заявлением выступил член политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Иззат ар-Ришк. Его высказывания опубликованы в Telegram-канале ХАМАС.

Ар-Ришк подверг критике "бесстыдные заявления предвзятой администрации США, которая поддерживает оккупанта (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) в войне против палестинского народа, вопиющим образом оправдывает преступления оккупанта и очищает его имидж, запятнанный кровью детей и женщин".

"Такая позиция делает США соучастниками пролития крови нашего народа в секторе Газа и навсегда разрушает все их лозунги о свободе и правах человека", - подчеркнул представитель движения.

ХАМАС регулярно подвергает критике заявления официальных лиц в Вашингтоне, касающиеся нынешнего обострения ситуации на Ближнем Востоке. Палестинское движение считает позицию США произраильской.