Израиль и США обсуждают создание оперативной группы в Красном море из-за хуситов

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что ранее в течение дня силы ПВО перехватили в районе Красного моря ракету класса "земля - земля", выпущенную в сторону еврейского государства

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 декабря. /ТАСС/. Военные Израиля и США обсуждают ситуацию в регионе Красного моря, где активизировались вооруженные сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), и рассматривают в том числе возможность создания там оперативных групп. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

На брифинге он сообщил, что ранее в течение дня израильские силы ПВО перехватили в районе Красного моря ракету класса "земля - земля", выпущенную в сторону Израиля. "Эта террористическая деятельность является террористической деятельностью хуситов. Это региональный терроризм, направляемый, финансируемый и организованный Ираном. Это глобальная проблема, затрагивающая все части региона", - заявил Хагари.

"Наши переговоры с Центральным командованием ВС США, насколько мы понимаем, уже ведут к созданию оперативных групп в Красном море и других районах для решения этой проблемы. Мы находимся на высоком уровне готовности во всех секторах, как в обороне, так и в нападении", - добавил представитель израильской армии.

В среду представитель движения Яхья Сариа сообщил, что хуситы осуществили пуск баллистических ракет в направлении города Эйлат, расположенном на юге Израиля. 4 ноября лидер "Ансар Аллах" Абдель Малек аль-Хуси обещал продолжить атаковать территорию Израиля, пригрозив наносить удары по кораблям еврейского государства в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.