Кэмерон заявил о трудностях при попытке убедить республиканцев поддерживать Киев

Это связано с тем, что многие конгрессмены в США "руководствуются внутриполитическими соображениями и обеспокоены другими вызовами, включая кризис на Ближнем Востоке", отметил глава британского МИД

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что столкнулся с трудностями, пытаясь убедить конгрессменов от Республиканской партии США в необходимости поддерживать Украину. В интервью телеканалу Sky News Кэмерон, находящийся с визитом в Вашингтоне, отметил, что изменившаяся ситуация в мире влияет на настроения союзников Киева.

"Многое теперь по-другому, отчасти из-за политических изменений. По всему миру политические партии сталкиваются с сильным давлением, которое вызывает проблемы, связанные с миграцией и некоторыми последствиями глобализации. Это изменило нашу политику, однако реальность нужно принимать и работать с тем, что есть. Я страстно убежден в необходимости поддерживать Украину, так как считаю это противостоянием всего нашего поколения", - сказал Кэмерон, добавив, что убеждать собеседников в Вашингтоне "трудно, поскольку у всех разные мнения, многие руководствуются внутриполитическими соображениями и обеспокоены другими вызовами, включая кризис на Ближнем Востоке".

По словам Кэмерона, который пытается помочь администрации президента Джо Байдена добиться одобрения пакета помощи Украине Конгрессом США, он пытался убедить своих собеседников в необходимости остановить Россию на Украине.

"[Если этого не сделать,] противники США будут торжествовать, наблюдая за ситуацией. Поэтому я считаю это весомым аргументом, который, как мне кажется, хорошо воспринимался", - сказал Кэмерон, в 2010-2016 годах возглавлявший британское правительство.

Глава британской дипломатии отрицательно ответил на вопрос, стали ли США менее надежным союзником для Европы за последние годы.

Говоря о возможности возобновления мирных переговоров между Москвой и Киевом, Кэмерон заявил, что "однажды они станут необходимы", однако сейчас задачей Запада по-прежнему остается оказание поддержки Украине, чтобы она могла добиться успехов на поле боя.