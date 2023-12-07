ЕС и Китай обсудят на саммите в Пекине торговые противоречия, Украину и Ближний Восток

Евросоюз на встрече будет представлен председателями Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен, а также главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем

БРЮССЕЛЬ/ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Руководители Евросоюза и Китая проведут первый за почти пять лет очный саммит в Пекине, главными пунктами в повестке которого станут конфликты на Украине и Ближнем Востоке.

ЕС на встрече будет представлен председателями Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен, а также главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Европейских коллег примут председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Цян.

Последний очный саммит ЕС - Китай прошел в 2019 году. Как сообщил журналистам накануне европейский дипломат, стороны не будут подписывать никаких совместных деклараций. Совместной пресс-конференции по итогам встречи также не ожидается.

Урезанная программа

Саммит должен был продлиться два дня, однако острые разногласия внутри Евросоюза по Украине заставили европейскую сторону урезать программу - все основные мероприятия пройдут 7 декабря, после чего Мишель вылетит в Европу. Задержится ли еще на день в Пекине фон дер Ляйен, пока не ясно.

Как ранее сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники в Евросовете, Мишель вынужден сократить визит в Китай, чтобы срочно обсудить с лидерами Евросоюза угрозу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана блокировать начало переговоров о приеме Украины в сообщество. Издание подтвердило информацию о том, что Орбан 4 декабря направил Мишелю письмо, в котором призвал "не выносить вопрос о начале переговоров о вступлении Украины на саммит [Евросоюза 14-15 декабря], поскольку очевидное отсутствие консенсуса приведет к провалу".

По словам источника издания, в КНР у Мишеля "не будет закрытой линии связи, по которой он мог бы вести переговоры с европейскими лидерами с уверенностью, что его не слушает Китай". На прошлой неделе Мишель уже провел с Орбаном безрезультатные переговоры по этой теме в Будапеште.

Венгрия выступает не только против начала переговоров о приеме Украины в ЕС, но и грозит заблокировать на саммите план Еврокомиссии выделить Киеву €50 млрд на 2024-2027 годы, для чего все страны Евросоюза должны внести дополнительные взносы в бюджет ЕС.

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке

Как рассказал представитель ЕС, конфликт на Украине и все связанные с ним вопросы "будут приоритетны" для европейских лидеров в Пекине. Руководство Евросоюза попросит Пекин использовать свое влияние на Москву, чтобы остановить конфликт на Украине. Кроме того, руководство Евросоюза намерено попросить Пекин взаимодействовать с Киевом по так называемой украинской формуле мира, которая предусматривает возврат к границам 1991 года. По словам дипломата, лидеры ЕС также попросят китайских коллег принимать участие в заседаниях по урегулированию на Украине на основе "формулы мира".

Представитель ЕС подчеркнул, что Брюссель также намерен поднять вопрос борьбы с обходом санкций против России.

Отвечая на вопрос журналистов о потенциальной военной помощи России со стороны Китая, дипломат заявил, что у ЕС по-прежнему нет доказательств такого взаимодействия.

Как рассказал представитель ЕС, Брюссель также попросит Пекин действовать активнее и доставлять больше гуманитарной помощи в Газу.

Торговый дефицит

Также на саммите будет обсуждаться "восстановление баланса" в торговле с Китаем. Как сообщила ранее фон дер Ляйен, дефицит торгового баланса ЕС и КНР в 2022 году достиг абсолютного рекорда в €400 млрд в пользу Китая. Китайский экспорт в Евросоюз, который составляет €600 млрд, втрое превысил экспорт ЕС в Китай. По словам главы Еврокомиссии, ЕС должен добиться от Пекина коррекции этой ситуации "согласованными взаимоприемлемыми мерами".

Она также пригрозила, что в случае неудачи переговоров у Брюсселя есть инструменты "для одностороннего выправления ситуации". Под этими инструментами подразумеваются различные пошлины и квоты на китайские товары, к введению которых готовится прибегнуть Брюссель.

Одновременно фон дер Ляйен и Мишель намерены убедить руководство КНР, что планы ЕС провести переоценку отношений с Китаем с целью "обезопасить" их, а также снизить зависимость ЕС от Пекина, в частности по редкоземельным элементам, не являются переходом Евросоюза на враждебный Китаю экономический курс.

Европейские источники также отмечают, что лидеры ЕС попытаются добиться от китайских властей упрощения норм вывода капитала из Китая для европейского бизнеса.

Взгляд из Пекина

4 декабря глава МИД КНР Ван И встретился в Пекине с представителями дипмиссии ЕС и дипломатами европейских стран. Он заявил, что, только придерживаясь взаимного уважения, Китай и Евросоюз смогут вести равноправный диалог и вместе добиваться прогресса. По его словам, КНР и ЕС имеют разные взгляды на международные и региональные проблемы. Стороны смогут поддержать стабильность в мире и реагировать на глобальные вызовы, только если они будут поддерживать координацию между собой, добавил Ван И.

Китайский министр указал, что Китай всегда рассматривал развитие отношений с ЕС со стратегической точки зрения и в долгосрочной перспективе. Пекин смотрит на Евросоюз как на важный полюс в многополярном процессе, поддерживает европейскую интеграцию и европейскую стратегическую независимость, указал он.