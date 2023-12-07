Кэмерон заявил, что отношения Великобритании с КНР изменились за последние годы

Глава британского МИД отметил, что взаимодействие между странами по-прежнему необходимо

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Характер отношений между Великобританией и Китаем сильно изменился за последние годы, однако взаимодействие между странами по-прежнему необходимо. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил новый глава МИД и бывший премьер-министр (2010-2016) королевства Дэвид Кэмерон.

"Многое изменилось с тех пор, как я был премьер-министром. Мы выстроили прочные отношения с Китаем, основанные на сотрудничестве и торговле. Многое из сделанного того стоило, однако ситуация изменилась. Произошли события в Гонконге, встал вопрос об обращении с уйгурами, начала проводиться "волчья дипломатия", мы обратили внимание на то, как Китай поступал с нашими союзниками - Австралией и Литвой. Изменение нашей политики закономерно, как и то, что мы не позволим этому вызову усугубляться, а будем встречать его, лучше защищая себя от кибератак и других потенциальных враждебных действий", - сказал Кэмерон.

При этом он подчеркнул, что с КНР "по-прежнему нужно взаимодействовать", когда это соответствует британским интересам, в том числе в сфере торговли и борьбы с изменением климата.

"В мире есть проблемы, которые нельзя решить, не привлекая к этому Китай", - признал Кэмерон.