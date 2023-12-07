В США заявили о договоренности с Украиной о совместном производстве некоторых вооружений

Глава Пентагона Ллойд Остин пояснил, что партнерство с иностранными производителями откроет Киеву путь к производству запасных частей ближе к тому месту, где они требуются

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Представители США и Украины достигли договоренностей относительно совместного производства некоторых видов вооружений и обмена техническими данными. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой Пентагона.

Как отметили в ведомстве, в Вашингтоне началась конференция по вопросам, касающимся военно-промышленного комплекса Украины. На ней "американские и украинские должностные лица подписали заявление о намерениях относительно совместного производства важнейших видов вооружений и приоритетного обмена технической информацией между странами с целью срочного удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины".

Министр обороны США Ллойд Остин, как следует из заявления Пентагона, уточнил, что партнерство с иностранными производителями "откроет Украине путь к производству запасных частей ближе к тому месту, где они требуются, и более скорому возвращению отремонтированной военной техники на фронт". Он заявил о необходимости "укреплять военно-промышленную базу Украины как для ее поддержки во время продолжающихся военных действий, так и для усиления ее национальной мощи и сдерживания в долгосрочной перспективе".

"Большая самодостаточность Украины в производстве вооружений, безусловно, сокращает долгосрочные потребности в дальнейших поставках вооружений из США и других западных стран", - заявил в интервью Reuters помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его мнению, по мере наращивания производства боеприпасов на Украине США со временем смогут "сократить объемы необходимых поставок".

Салливан сообщил, что американская сторона стремится к тому, чтобы украинские предприятия могли использовать западные лицензии и технологии при производстве вооружений. Он не уточнил, какие именно системы имеет в виду. Агентство со ссылкой на представителя Белого дома уточнило, что речь в первую очередь идет о системах ПВО, ремонте и обслуживании техники, а также "производстве важнейших боеприпасов".