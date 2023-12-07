Глава МИД Израиля назвал Гутерриша угрозой для мира на планете

Эли Коэн заявил, что генсек ООН, призывая к гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, поддерживает ХАМАС и одобряет совершаемые радикалами преступления

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн подверг критике обращение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к Совету Безопасности всемирной организации с требованием обсудить гуманитарное прекращение огня в секторе Газа. По его мнению, деятельность Гутерриша на посту генерального секретаря угрожает миру на планете, а высказывания генсека равнозначны поддержке палестинских радикалов из движения ХАМАС.

"Пребывание Гутерриша на посту генсека ООН угрожает миру во всем мире. Его запрос на применение статьи 99 [Устава ООН] и призыв к прекращению огня в Газе представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС и одобрение убийств стариков, похищения младенцев и изнасилования женщин", - утверждал Коэн в заявлении, которое он опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Любой, кто поддерживает мир во всем мире, должен поддерживать освобождение Газы от ХАМАС", - полагает израильский министр.

Ранее Гутерриш указал на необходимость установления режима гуманитарного прекращения огня, при котором "средства для выживания могут быть восстановлены, а гуманитарная помощь может быть доставлена безопасно и своевременно". Как отметили в офисе генсека, он впервые за все время пребывания во главе всемирной организации направил письмо к председателю Совбеза, воспользовавшись статьей 99 Устава ООН, согласно которой генсек "имеет право доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности".