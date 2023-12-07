Израиль одобрил минимальные поставки топлива в сектор Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Кабинет безопасности Израиля разрешил минимальное увеличение поставок топлива в сектор Газа для предотвращения гуманитарного коллапса.
Об этом сообщила в среду канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
"Кабинет безопасности сегодня вечером одобрил рекомендацию военного кабинета на разрешение поставок минимального количества топлива, которое необходимо для предотвращения гуманитарного краха и начала эпидемий, в южную часть сектора Газа",- говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).
Количество топлива будет определяться военным кабинетом страны и варьироваться в зависимости от ситуации в анклаве.