Замглавы МВД Британии покинул пост после публикации законопроекта о депортации нелегалов

Роберт Дженрик заявил, что не согласен с тем, в каком направлении развивается иммиграционная политика правительства

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Замглавы МВД Великобритании Роберт Дженрик, отвечавший за вопросы иммиграции, в среду вечером покинул свой пост после публикации нового законопроекта, который должен позволить британским властям депортировать нелегальных мигрантов в африканскую Руанду. В своем прошении об отставке, опубликованном на странице Дженрика в соцсети X (ранее Twitter), он написал, что считает политику правительства в отношении нелегальных мигрантов недостаточно жесткой.

"Я не могу оставаться на своем посту, когда я настолько сильно не согласен с тем, в каком направлении развивается иммиграционная политика правительства", - написал Дженрик, по словам которого текст предлагаемого законопроекта оставляет нелегалам слишком много возможностей для того, чтобы оспорить депортацию. При этом он подчеркнул, что продолжит поддерживать другие инициативы премьера в качестве рядового депутата.

Как отмечает Financial Times, глава правящей Консервативной партии Риши Сунак столкнулся с растущим давлением со стороны правого крыла тори, в котором усиливаются позиции экс-главы МВД королевства Суэллы Браверман, отправленной в отставку в прошлом месяце. Выражая позицию критиков премьера, Дженрик подчеркнул, что именно иммиграционная политика кабмина решит судьбу парламентских выборов, которое должны пройти в стране до конца января 2024 года.

В ноябре Верховный суд Великобритании признал незаконным план правительства по отправке нелегалов в Руанду из-за наличия серьезных "оснований полагать, что просители убежища столкнутся с реальным риском жестокого обращения", если впоследствии их вышлют оттуда в родные страны. Спасти план, представленный полтора года назад еще кабинетом Бориса Джонсона, призваны новое соглашение с Руандой, которое было подписано 5 декабря, а также представленный 6 декабря законопроект. В нем Руанда объявляется безопасной страной и предусматриваются меры, которые не должны позволить высылаемым мигрантам оспорить эту в суде. При этом Дженрик считает, что нелегалов следовало в принципе лишить возможности спорить с решением об их отправке в Руанду. Сам Сунак и умеренные тори настаивают на том, что Великобритания должна исполнять свои обязательства члена Конвенции по правам человека, а в правом крыле Консервативной партии считают, что выход из конвенции поможет решить проблему нелегальной миграции.

Проблема нелегалов

Власти Соединенного Королевства уже несколько лет пытаются решить проблему нелегалов, которых переправляют в страну по морю организованные преступные группы. Консервативное правительство рассчитывает, что перспектива высылки в Руанду сделает Великобританию менее привлекательной для нелегалов из Албании, Афганистана, Ирака, Ирана и Сирии, составляющих большинство среди тех, кто незаконно прибывает в королевство морем из Франции.

Согласно подсчетам телеканала Sky News, с 2018 года больше 100 тыс. нелегалов прибыли в страну на резиновых лодках, переплыв Ла-Манш, и обратились за убежищем. Общее число таких прошений, которые сейчас изучает МВД, превышает 175 тыс. На период рассмотрения прошений беженцев размещают в специальных миграционных центрах, однако там давно не хватает мест. Содержание нелегалов, по данным газеты The Times, обходится британским налогоплательщикам примерно в £4 млрд ($5 млрд) в год. Только на размещение более 50 тыс. нелегальных мигрантов в гостиницах уходит около £6 млн ($7,5 млн) в сутки.