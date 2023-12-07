Reuters: Киев запросил у США системы ПРО THAAD, самолеты F-18 и вертолеты Apache

По данным агентства, Украина также рассчитывает получить новые беспилотники, дополнительные танки Abrams, тактические ракеты ATACMS, самолеты F-16 и артиллерийские снаряды калибра 155 мм

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Украины попросили Вашингтон предоставить перечень новых вооружений, включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache и Black Hawk, а также военно-транспортные самолеты C-17 и C-130. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

По его сведениям, список запрашиваемых Киевом вооружений был передан США представителями украинского военного ведомства на закрытой сессии конференции по вопросам ВПК в Вашингтоне. Украинская сторона также рассчитывает получить новые беспилотники, дополнительные танки Abrams, тактические ракеты ATACMS, самолеты F-16 и артиллерийские снаряды калибра 155 мм.

Согласно оценкам агентства, стоимость включенных в список вооружений составляет миллиарды долларов. В публикации констатируется, что внесение в перечень самолетов C-17 и C-130 стало сюрпризом. Каким может быть ответ властей США, пока не уточняется.

Ранее в среду законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере $106 млрд, в том числе $61 млрд на помощь Украине. На голосование был вынесен вопрос о начале обсуждения данного законопроекта. Сенаторы приступили бы к его рассмотрению, если бы инициатива получила поддержку 60 законодателей. Однако за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против - 51.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.