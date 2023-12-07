Австралия ввела санкции против сотрудников Следственного комитета и ФСБ России

Среди вошедших в список оказались первый заместитель председателя СК РФ Эдуард Кабурнеев, заместитель министра юстиции Олег Свириденко, сотрудники Федеральной службы безопасности Константин Кудрявцев, Александр Самофал и Валерий Сухарев

СИДНЕЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Австралия расширила антироссийский санкционный список на 13 позиций, включив в него несколько руководителей Следственного комитета (СК) России, ФСБ, Генеральной прокуратуры и судов. Об этом сообщается в письме австралийского МВД.

Санкции, подразумевающие запрет на въезд в Австралию и заморозку активов в случае их обнаружения, введены в отношении первого заместителя председателя СК РФ Эдуарда Кабурнеева, заместителей председателя СК РФ Сергея Горяйнова и Елены Леоненко, заместителя руководителя Главного следственного управления СК РФ Дениса Колесникова.

Помимо них, под ограничения подпали заместитель министра юстиции Олег Свириденко, следователь по особо важным делам СК Андрей Задачин, судьи Елена Ленская, Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина, прокурор Борис Локтионов.

В списке также оказались сотрудники ФСБ Константин Кудрявцев, Александр Самофал и Валерий Сухарев.

С марта 2014 года правительство Австралии объявляло о введении антироссийских ограничений 27 раз. В санкционный перечень Канберры включены свыше 1 тыс. граждан и более 300 предприятий РФ. Власти страны полностью прекратили торговые отношения с Россией, заморозили активы попавших в черный список лиц и запретили национальным организациям вести дела с подпавшими под санкции компаниями. Введенные рестрикции запрещают экспорт вооружений, а также полностью закрывают доступ российских банков к рынкам капитала Австралии. Кроме того, действует полный запрет на экспорт товаров и услуг, предназначенных для использования в разведке и добыче нефти, газа и полезных ископаемых в РФ.