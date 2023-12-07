Глава МИД Венесуэлы заявил о стратегическом союзе с Россией

Иван Хиль сообщил, что обсудил с послом РФ в республике Сергеем Мелик-Багдасаровым актуальную ситуацию в регионе и усилия боливарианской мирной дипломатии по обеспечению стабильности двух народов

КАРАКАС, 7 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль заявил о стратегическом союзе с Россией и дальнейшем развитии отношений двух стран по итогам встречи с послом РФ в Венесуэле Сергеем Мелик-Багдасаровым.

"Мы провели встречу с послом России в Венесуэле Сергеем Мелик-Багдасаровым, на которой подтвердили стратегический союз между двумя странами по вопросам, представляющим взаимный интерес как для двухсторонних, так и для многосторонних отношений", - сообщил 6 декабря глава МИД Венесуэлы на странице в соцсети X (ранее Twitter). "На встрече мы также обсудили актуальную ситуацию в регионе и усилия боливарианской мирной дипломатии по обеспечению стабильности и благополучия наших народов", - отметил Хиль.

Посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар сообщал ТАСС об ожидаемом в декабре визите президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Москву.