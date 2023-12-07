МИД Венесуэлы раскритиковал позицию Гутерриша по территориальному спору с Гайаной

Боливарианская республика рассчитывает на изменение позиции генсека ООН в пользу признания Женевского соглашения 1966 года для окончательного разрешения конфликта

КАРАКАС, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Венесуэлы отвергает позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который высказался за решение территориального спора Венесуэлы с Гайаной Международным судом ООН. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, размещенном в среду на странице главы этого ведомства Ивана Хиль в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Боливарианская Республика Венесуэла отвергает последние заявления, приписываемые генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу относительно территориального конфликта с Кооперативной Республикой Гайана, которые могут быть расценены как незаконные, предубежденные и претендующие заставить венесуэльское государство признать Международный суд ООН", - говорится в заявлении МИД.

Венесуэльский МИД напоминает "генеральному секретарю, что 119 стран не признают обязательную юрисдикцию Международного суда ООН, в том числе Гайана - страна оккупант де факто территории Эссекибо". Венесуэла рассчитывает на изменение позиции Антониу Гутерриша в пользу признания Женевского соглашения 1966 года для окончательного разрешения территориального спора вовлеченными в конфликт сторонами, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Венесуэлы.

Спор между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо, получившей название Гайана-Эссекибо, продолжается уже более 100 лет. Эта территория составляет более двух третей Гайаны, на ней проживают 283 тыс. человек из чуть более чем 800 тыс. общего населения страны.

Территориальный спор обострился в связи с открытием в 2015 году нефтяных месторождений, содержащих как минимум 10 млрд баррелей нефти, и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы. В сентябре еще семь транснациональных компаний, включая China National Offshore Oil Corporation, QatarEnergy и TotalEnergies, получили от правительства Гайаны лицензии на разработку месторождений на морском шельфе.

ExxonMobil сообщила в ноябре о начале нефтедобычи на третьем месторождении блока Stabroek площадью 26 800 кв. км, что позволит в 2024 году довести добычу нефти на этом блоке до 620 тыс. баррелей в сутки, а в 2027-м - до 1,2 млн.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым для рассмотрения иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между ними на основании арбитражного решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было по поддельным картам передано ее колонии - Британской Гайане. Венесуэла, которая признает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, считает, что конфликт не подлежит юрисдикции Международного суда ООН, и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года.