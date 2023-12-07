Претендент на пост президента США Кристи готов направить американских солдат в Газу

Крис Кристи подчеркнул, что "дал прямой ответ на этот вопрос", в отличие от губернатора Флориды Рона Десантиса

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, претендующий на выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах в 2024 году, заявил, что готов направить американские вооруженные силы в зону палестино-израильского конфликта, чтобы освободить американцев, которые остаются в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС.

"Абсолютно так. Если мне предоставят план, который докажет, что мы сможем безопасно вывести их оттуда, то вы совершено правы, я бы направил американскую армию туда, чтобы вызволить наших людей и вернуть их домой", - сказал он на четвертых дебатах претендентов от Республиканской партии. Их трансляцию ведет телеканал NewsNation.

При этом Кристи подчеркнул, что "дал прямой ответ на этот вопрос", в отличие от губернатора Флориды Рона Десантиса. Ранее также присутствующему на дебатах Десантису задали тот же вопрос, но он уклонился от ответа. Он призвал привлечь к ответственности Иран, обвинил администрацию действующего американского лидера Джо Байдена в "усилении Ирана и других противников [США]" и заверил, что отношения США и Израиля будут укрепляться, если Десантиса выберут в президенты.

"Рону задали вопрос, но он не ответил. Ваш вопрос был очень конкретным. Вы спросите, направите ли американские войска как главнокомандующий. А он начал петь осанну на минуту и 32 секунды о своем знании военного дела", - прокомментировал ответ Десантиса Кристи.

"Когда вы становитесь президентом США, у вас не будет выбора, отвечать на этот вопрос или нет. Ваши генералы, министр обороны, госсекретарь, помощник по национальной безопасности будут представлять вам планы, будут смотреть на вас и спрашивать, мы вводим [войска] или не вводим, господин президент? И вы не сможете ответить им речью длиной в 92 секунды о своей военной службе", - добавил он.

В дебатах, трансляцию которых ведет телеканал NewsNation, помимо Кристи и Десантиса, участвуют бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Экс-президент США Дональд Трамп не участвует в сегодняшнем раунде дебатов, он не присутствовал и на трех предыдущих раундах. Вместо этого он предпочитает организовывать собственные митинги и выступления.