Al Jazeera: жертвами авиаудара Израиля по лагерю беженцев Магази стали не менее 10 человек

Согласно данным Армии обороны Израиля, за последние сутки военные нанесли удары по 250 объектам в Газе, где продолжаются бои со сторонниками движения ХАМАС

ДУБАЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Тела по меньшей мере 10 человек извлечены из-под обломков зданий, обрушившихся в результате авиаудара армии Израиля по лагерю беженцев Магази в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

На опубликованном им видео показано, как несколько спасателей пробираются сквозь завалы, извлекают тела погибших и грузят их в машины скорой помощи. Телеканал отмечает, что многие люди еще остаются под завалами.

Согласно данным Армии обороны Израиля, за последние сутки израильские военные нанесли удары по 250 объектам в секторе Газа, где продолжаются бои со сторонниками радикального палестинского движения ХАМАС.