Глава ЕК заявила, что переговоры ЕС и КНР окажут влияние на граждан

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Результат переговоров Европейского союза и КНР на саммите повлияет на безопасность граждан. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Результат наших переговоров окажет влияние на процветание и безопасность нашего народа", - написала фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Глава ЕК также подчеркнула, что это ее второй визит в Китай в 2023 году, где предоставляется возможность провести "откровенные дискуссии". Кроме того, она обратила внимание на сложность экономических и геополитичексих отношений между Евросоюзом и КНР.

Саммит ЕС - КНР пройдет 7-8 декабря в Китае. Первый с 2019 года саммит, по мнению европейских дипломатов, должен помочь сгладить наиболее острые противоречия между Брюсселем и Пекином. В частности, глава Европейского совета Шарль Мишель и глава ЕК должны попытаться убедить руководство КНР в том, что решение Евросоюза провести переоценку отношений с Китаем, чтобы "обезопасить их" для Европы, не является курсом на экономическую войну против Китая.