ЦАХАЛ: двое погибших мирных жителей приходятся на каждого убитого боевика движения ХАМАС

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус отметил, что это ниже обычного для НАТО показателя от 1 к 9 до 1 к 15

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Двое погибших мирных жителей приходятся на каждого убитого израильскими военными боевика движения ХАМАС во время боев в городской застройке сектора Газа. Об этом заявил в эфире телерадиокомпании Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом) пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус, отметив, что это ниже обычного для НАТО показателя от 1 к 9 до 1 к 15.

Конрикуса попросили прокомментировать его заявление о том, что соотношение убитых комбатантов к числу жертв среди мирных жителей в секторе Газа на уровне один к двум является "чрезвычайно положительным". "Да, это были не совсем правильно подобранные слова, и они также были вырваны из контекста. Но, конечно, я придерживаюсь того, что сказал ранее", - ответил он. "Для понимания: во время боев в городской застройке, в том числе тех, в которых принимали участие войска Германии в Афганистане, и тех, что были у сил НАТО в Ираке и Афганистане, а также в Сирии и других местах, <...> обычно соотношение составляет от 1 к 9 до 1 к 15. То есть 1 комбатант противника к 15 или 9 мирным жителям", - пояснил он.

"Это коэффициент, который применяется не израильскими войсками, а западными войсками, силами НАТО, когда они сражаются с аналогичными противниками, однако, возможно, в немного менее сложных условиях, чем те, в которых сражаемся мы, поскольку [в секторе Газа] есть разветвленная сеть тоннелей", - добавил представитель ЦАХАЛ.

"В этом заключается контекст моего комментария, который должен был быть перефразирован иначе. Я должен был сказать, что гибель каждого мирного жителя во время боев - это печально. И это не является целью операции. Но если - и я сказал "если" - коэффициент составляет один к двум, то он приемлемо позитивный в контексте боев в городской застройке. Это, конечно, не означает, что мы хотим убивать мирных жителей. Мы стремимся минимизировать это число, но если вы сравните его с другими вооруженными силами, которые сражаются в городских условиях, оно будет приемлемо позитивным соотношением", - резюмировал он.