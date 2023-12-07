Палестинский Красный Полумесяц получил 80 грузовиков с гуманитарной помощью

Транспорт доставил в анклав продукты питания, воду, предметы медицинского назначения и медикаменты

ДУБАЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило о получении гуманитарного груза, прошедшего в сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом.

"Команды Палестинского Красного Полумесяца получили 80 грузовиков с гуманитарной помощью, прибывших через КПП "Рафах". В грузовиках находятся продукты питания, вода, гуманитарная помощь, предметы медицинского назначения и медикаменты", - указала организация на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что на территорию палестинского анклава прибыли два бензовоза с 60 тыс. тонн дизельного топлива для электрогенераторов больниц, а в непосредственной близости от КПП "Рафах" находятся 140 грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора, ожидающих команды на пересечение границы.

После срыва гуманитарной паузы доставка помощи населению Газы была приостановлена. Согласно пояснениям египетской стороны, тогда проезд в сектор грузовиков с гуманитарной помощью и топливом для Газы "был приостановлен по причине возобновления Израилем военной операции".