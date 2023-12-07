Кандидат на пост президента США Хейли заявила о хаосе в стране

По ее мнению, ситуация не изменится, если к власти вновь придет бывший американский лидер Дональд Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Экс-представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты охватил хаос.

"Наша страна в хаосе. Мы видим это по своей южной границе, по своим улицам и городам. Мы видим это по школьным кампусам. Мы чувствуем это по своей экономике с ее инфляцией и долгом. Мы чувствуем это по всему миру с войнами в Европе и на Ближнем Востоке", - сказала она в среду на четвертых дебатах претендентов на выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах в 2024 году. Их трансляцию ведет телеканал NewsNation.

Хейли убеждена, что, если пост президента вновь займет бывший лидер США Дональд Трамп, ситуация не изменится в лучшую сторону, просто "демократический хаос сменится республиканским".

В дебатах участвуют губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, экс-постпред США при ООН Никки Хейли и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи. Дональд Трамп не участвует в этом раунде дебатов, он не присутствовал и на трех предыдущих. Вместо этого он предпочитает организовывать собственные митинги и выступления.