Салливан ждет одобрения помощи Киеву в этом году, несмотря на голосование Сената

Помощник президента США по национальной безопасности выразил уверенность в том, что "двухпартийное большинство в Конгрессе поддерживает Украину"

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Белый дом считает, что американским законодателям следует одобрить выделение средств на дополнительную помощь Украине до конца текущего года, несмотря на то что соответствующий законопроект не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Об этом говорится в заявлении помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, опубликованном в среду.

Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню ранее в этот же день не прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Инициатива предусматривала выделение дополнительных бюджетных ассигнований в размере $106 млрд, в том числе $61 млрд на помощь Украине. На голосование был вынесен вопрос о начале обсуждения данного законопроекта. Сенаторы приступили бы к его рассмотрению, если бы инициатива получила поддержку 60 законодателей. Однако за обсуждение высказались 49 членов верхней палаты Конгресса, против - 51.

"Запрос президента [США Джо Байдена] на выделение дополнительного финансирования играет ключевую роль с точки зрения наших интересов в сфере национальной безопасности - от содействия Израилю и Украине до оказания гуманитарной помощи невинному гражданскому населению по всему миру, укрепления безопасности границ и борьбы с поступлением фентанила (синтетический опиоид - прим. ТАСС) в США. Это приоритеты для обеих партий, которые заслуживают поддержки обеих партий. Сегодняшнее голосование никак не меняет того факта, что Конгресс должен принять меры для удовлетворения этих неотложных нужд, в том числе путем предоставления остро необходимого финансирования для Украины до конца текущего года", - подчеркнул Салливан.

Помощник Байдена выразил уверенность в том, что "двухпартийное большинство в Конгрессе поддерживает Украину". Он отметил, что "средства на вооружение Украины почти истощены", и для США наступает "момент истины", который определит, продолжат ли они оказывать содействие Киеву.

По версии Салливана, в этом вопросе "ставки слишком высоки, а последствия слишком серьезны, чтобы позволить меньшинству в Конгрессе держать финансирование для Украины в заложниках по не связанному с этим вопросу". Помощник Байдена полагает, что "мир следит" за дальнейшими шагами американских законодателей. "Пришло время для того, чтобы Конгресс выделил средства на наши приоритеты в сфере национальной безопасности", - добавил он.

Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.