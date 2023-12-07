Боррель призвал Израиль дать ООН возможность поддержать население в Газе

Глава внешнеполитической службы ЕС также попросил членов ЕС в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций и партнеров-единомышленников поддержать призыв генсека всемирной организации Антониу Гутерриша для предотвращения гуманитарного коллапса

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал Израиль предоставить агентствам ООН возможность оказать поддержку населению в секторе Газа.

"Я также призываю Израиль дать возможность всем агентствам ООН, включая их постоянного координатора и заместителя спецкоординатора по ближневосточному мирному процессу Линн Хастингс, оказать срочную поддержку мирным жителям в Газе", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Кроме того, Боррель попросил членов ЕС в Совете Безопасности ООН и партнеров-единомышленников поддержать призыв генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша для предотвращения гуманитарного коллапса.

Гутерриш 6 декабря указал на необходимость установления режима гуманитарного прекращения огня в Газе, при котором "средства для выживания могут быть восстановлены, а гуманитарная помощь может быть доставлена безопасно и своевременно". Как отметили в офисе генсека, он впервые за все время пребывания во главе всемирной организации направил письмо к председателю Совбеза, воспользовавшись статьей 99 Устава ООН, согласно которой генсек "имеет право доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности".