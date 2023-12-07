Армия обороны Израиля сообщила о гибели военнослужащего в боях на севере Газы

Еще один военный получил тяжелое ранение

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Один израильский военнослужащий погиб, один получил тяжелое ранение в боях на севере сектора Газа за минувшие сутки. Об этом со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщило израильское издание Yedioth Ahronoth.

По его данным, 39-летний старший сержант, служивший разведчиком в подразделении материально-технического обеспечения, был убит, а военнослужащий 424-го батальона бригады "Гивати" был тяжело ранен в ходе боев на севере сектора Газа.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что число израильских военных, погибших с начала нового обострения израильско-палестинского конфликта 7 октября, увеличилось до 410.