Kyodo: Кисида покинет пост главы внутрипартийной фракции на фоне скандала

Премьер-министр Японии сможет занять нейтральную позицию в Либерально-демократической партии

ТОКИО, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида покинет пост руководителя своей фракции в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на фоне скандала с предполагаемыми нарушениями внутрипартийных групп законодательства в отношении политических пожертвований. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Скандал разгорелся из-за средств, которые политики собирают благодаря проведению приемов и вечеров, для участия в которых люди, в основном представители бизнеса, покупают билеты. Каждая фракция традиционно устанавливает квоты на количество таких билетов, каждый из которых стоит обычно 20 тыс. иен (около $136).

Суммы, превышающие эти квоты, как предполагается, перечисляются депутатам от ЛДП, но при этом не были отражены в финансовой отчетности и могли использоваться в качестве секретных фондов.

Токийская прокуратура, по данным телеканала TBS, сейчас ведет расследование по поводу оформления по меньшей мере 100 млн иен ($679 тыс.), перечисленных членам крупнейшей в ЛДП фракции ныне покойного экс-премьера Синдзо Абэ. Эти средства могли использоваться в качестве секретных фондов.

Вместе с тем следствие по поводу нарушения законодательства о политических пожертвованиях ведется в отношении всех пяти фракций в правящей партии. Одну из них возглавляет действующий премьер Кисида, который при этом является председателем и всей ЛДП. Уход с поста лидера фракции позволит ему занять в партии нейтральную позицию на фоне скандала, который стал одним из факторов резкого падения рейтингов правительства до уровня ниже 30%, что считается в Японии "опасно чертой".