Си Цзиньпин заявил, что Китай и ЕС должны сообща содействовать глобальной стабильности

Китайский лидер отметил, что КНР и Евросоюз способствуют многополярности и выступают в качестве ключевых рынков, содействуя глобализации

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Китай и Евросоюз должны сообща содействовать глобальному управлению и поддержанию стабильности в мире. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай и ЕС несут ответственность за усиление стабильности в мире. Мы должны придать больший импульс развитию, руководить глобальным управлением, оказывать этому поддержку", - подчеркнул китайский лидер на встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине.

Как отметил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, мир переживает "великие перемены". Китайский лидер подчеркнул, что КНР и Евросоюз способствуют многополярности и выступают в качестве ключевых рынков, содействуя глобализации.

"Китайско-европейские отношения влияют на мир, стабильность и процветание всего мира", - добавил глава государства.

В Пекине 7 декабря проходит 24-й саммит ЕС - КНР в Китае, предыдущая очная встреча на высшем уровне в этом формате состоялась в 2019 году. В этот раз мероприятие должно было продлиться два дня, однако острые разногласия внутри Евросоюза по Украине заставили европейскую сторону урезать программу.