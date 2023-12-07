Претендент на пост президента США Крис Кристи сравнил Трампа с Волан-де-Мортом

Бывший губернатор штата Нью-Джерси назвал американского экс-лидера "диктатором и задирой"

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи сравнил экс-президента США Дональда Трампа с Волан-де-Мортом - героем книг о Гарри Поттере.

В четвертых дебатах претендентов на выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах в 2024 году, трансляцию которых вел телеканал NewsNation, помимо Кристи приняли участие губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами и бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Трамп отказался от участия в этих дебатах, он не присутствовал и на трех предыдущих раундах. "Пятый человек, у которого не хватило духу показаться тут, лидирует в опросах. При этом эти трое (оппонентов Кристи по дебатам - прим. ТАСС), как будто соревнуются, знаете ли, с Волан-де-Мортом, с тем, кого нельзя называть. Они не хотят говорить об этом", - сказал экс-губернатор Нью-Джерси.

В своей речи Кристи назвал Трампа "диктатором и задирой", который, по его мнению, неспособен быть президентом.

Семь томов британской писательницы Джоан К. Роулинг про волшебника Гарри Поттера выходили в свет с 1997 по 2007 год. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превысил 500 млн экземпляров. По семи произведениям Роулинг с 2001 по 2011 год вышло восемь фильмов о Гарри Поттере и его друзьях.