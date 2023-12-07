СМИ: Израиль удвоит количество поставляемого топлива в Газу

Объем с 60 тыс. литров увеличится до 120 тыс. в сутки, сообщил портал Axios

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Израиль увеличит количество топлива, которое за сутки поступает в сектор Газа, с 60 тыс. литров до 120 тыс. литров. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на израильского чиновника.

По его информации, такое количество топлива поступало в анклав во время паузы в боевых действиях с 24 ноября по 1 декабря между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС.

Израильский министр стратегического планирования Рон Дермер подчеркнул на заседании кабинета министров, что важно одобрить решение о поставках топлива, чтобы США продолжили поддерживать операцию Израиля в Газе, пишет Axios.

Кабинет безопасности Израиля 6 декабря разрешил минимальное увеличение поставок топлива в сектор Газа для предотвращения гуманитарного коллапса, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.