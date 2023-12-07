Кандидат в президенты США предупредил, что XXI век может стать "веком Китая"

Рон Десантис уверен, что сдержать Китай - "это задача номер один" для национальной безопасности Америки

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Претендент на пост американского президента губернатор Флориды Рон Десантис считает, что США не должны позволить XXI веку стать "веком Китая". Об этом он заявил на четвертых дебатах претендентов на выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах в 2024 году. Они прошли в среду в городе Таскалуса (штат Алабама), трансляцию вел телеканал NewsNation.

"Сдержать амбиции Китая - это задача номер один для нашей национальной безопасности, которую я выполню, и у нас все получится. XXI век должен быть американским веком. Мы не можем позволить ему стать веком Китая", - сказал Десантис.

Также участвующий в дебатах бизнесмен Вивек Рамасвами указал на зависимость США от Китая. "Наша экономическая зависимость от Китая заставляет нас бояться. <...> Мы не можем зависеть от них в сфере фармацевтики, полупроводников и даже в военной области - наши истребители F-35, которые мы производим в этой стране, зависят от Китая", - отметил он.

Экс-постпред США при ООН Никки Хейли также считает, что Вашингтону следует "убедиться, что США не зависят от Китая ни в чем, что имеет отношение к национальной безопасности". Кроме того, она полагает, что США с партнерами следует дать понять, что Пекин заплатит очень высокую цену, если решит напасть на Тайвань.

Бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи заявил, что если он станет президентом, то США "пойдут военным путем и защитят Тайвань" в случае китайской агрессии.

Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп не принимал участие ни в одном из четырех раундов дебатов. Вместо этого он проводит собственные митинги и предвыборные мероприятия.