В Евросовете заявили о желании ЕС выстроить стабильные и взаимовыгодные отношения с Китаем

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Китай - самый важный экономический партнер ЕС, однако в отношениях с ним "существуют явные дисбалансы и различия, которые мы должны устранить"

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. ЕС хочет, чтобы его отношения с КНР были стабильны и взаимовыгодны. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель на саммите ЕС и КНР в Пекине.

"Мы [страны ЕС] едины в том, чтобы двигаться по направлению к выстраиванию стабильных и взаимовыгодных отношений с Китаем", - сказал он во время своей приветственной речи на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, организованной в рамках саммита ЕС - Китай. На ней также присутствовали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Видеозапись с выступлениями представителей ЕС опубликована на странице фон дер Ляйен в соцсети X (ранее Twitter).

Глава Еврокомиссии в рамках своей приветственной речи отметила, что рада возможности для честного обмена мнениями на саммите. "Мы обсудим, как сбалансировать наши экономические отношения", - пояснила она. Политик подчеркнула, что Китай - самый важный экономический партнер ЕС, однако в отношениях с ним "существуют явные дисбалансы и различия, которые мы должны устранить".

7 декабря в Пекине начался первый за почти пять лет очный саммит руководителей Евросоюза и Китая в Пекине, главными пунктами в повестке которого будут конфликты на Украине и Ближнем Востоке. Последний очный саммит ЕС - Китай прошел в 2019 году. Как сообщил журналистам накануне европейский дипломат, стороны не будут подписывать никаких совместных деклараций.