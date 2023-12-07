Таджикистан установил дипломатические отношения с Ботсваной

Представители стран подписали совместное коммюнике 6 декабря в Нью-Йорке

ДУШАНБЕ, 7 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель Таджикистана при ООН Джонибек Хикмат и министр иностранных дел Ботсваны Лемоганг Квапе подписали документ об установлении дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Таджикистана.

"6 декабря в Нью-Йорке состоялась церемония подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Республикой Таджикистан и Республикой Ботсвана", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что установление дипотношений будет содействовать развитию двусторонних отношений.

В настоящее время в Ботсване проходит 18-я сессия Межгосударственного комитета по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО с участием представителей Таджикистана. Ранее сообщалось, что решением сессии в список нематериального культурного наследия включена номинация Таджикистана "Традиции ткачества атласа и адраса" и совместные номинации Таджикистана с Ираном, Азербайджаном, Узбекистаном и Турцией техника художественного декорирования текста "тазхиб", а с Ираном - "Праздник Сада".