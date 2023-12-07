МИД Палестины поддержал обращение Гутерриша к СБ ООН о необходимости перемирия в Газе

В заявлении ведомства осуждаются "нападки на главу ООН" со стороны Израиля

БЕЙРУТ, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Палестины приветствовало инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по установлению прекращения огня в секторе Газа на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации.

"МИД Палестины считает эту инициативу необходимым шагом, соответствующим задачам, возложенным на СБ ООН, - указывается в заявлении ведомства, переданном агентством WAFA. - Следует принять во внимание предупреждения международных организаций о последствиях гуманитарной катастрофы, постигшей Палестину в результате войны-геноцида, развязанной Израилем".

В заявлении решительно осуждаются "нападки на главу ООН со стороны государства-оккупанта, каковым является Израиль". "Эти подстрекательства представляют собой политический терроризм с целью принудить ООН отказаться от выполнения возложенной на нее роли по защите международной законности и прав человека", - подчеркивается в нем.

Ранее Гутерриш указал на необходимость установления гуманитарного прекращения огня, при котором "средства для выживания могут быть восстановлены, а помощь будет доставлена безопасно и своевременно". Гутерриш впервые за все время пребывания во главе всемирной организации направил письмо к председателю Совбеза, воспользовавшись статьей 99 Устава ООН, согласно которой генсек "имеет право доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые, по его мнению, могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности".

В ответ министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что пребывание Гутерриша на посту генсека ООН "угрожает миру во всем мире". По его словам, запрос генсека ООН на применение статьи 99 Устава ООН и призыв к прекращению огня в Газе "представляют собой поддержку террористической организации ХАМАС".