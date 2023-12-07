СМИ: Израиль готовит увеличение на год возраста выхода из резерва ЦАХАЛ

По данным радиостанции Kan, документ должен быть утвержден Кнессетом прежде, чем он вступит в силу

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Минобороны и Минюст Израиля подготовили проект временного распоряжения об увеличении на один год периода нахождения в резерве Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает радио Kan, отмечая, что документ должен быть утвержден Кнессетом (парламентом) прежде, чем он вступит в силу.

По данным радиостанции, этот шаг направлен на поддержание оперативной компетентности и боеспособности частей ЦАХАЛ во время войны против ХАМАС в секторе Газа.

Kan утверждает со ссылкой на документ, что, если распоряжение будет утверждено, для рядового состава период нахождения в резерве армии Израиля будет временно продлен до 41 года вместо 40, для офицеров этот возраст поднимется с 45 до 46 лет, а для военных специалистов - с 49 до 50 лет.